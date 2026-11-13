Argentina enfrenta tres desafíos en 2027: sostener el dólar, acumular reservas y recuperar el crecimiento. Los escenarios que anticipa Zentrix.

Con una economía que perdió impulso, una demanda de dólares que supera los ingresos comerciales y vencimientos de deuda por US$ 22.615 millones, el Gobierno enfrenta tres objetivos difíciles de compatibilizar en el año electoral: sostener el dólar, acumular reservas y reactivar la actividad.

La economía argentina se encamina hacia 2027 con una tensión que puede definir el último año de gestión y el escenario previo a las elecciones presidenciales. El Gobierno necesita mantener un dólar estable para sostener la desaceleración de la inflación, acumular reservas para afrontar los vencimientos de deuda y recuperar la actividad económica para mejorar la recaudación. El problema es que los tres objetivos compiten entre sí.

El diagnóstico surge de un nuevo análisis de Zentrix Consultora, que identifica un trilema económico para 2027: con los recursos actuales, el Gobierno puede avanzar en dos de esos objetivos, pero difícilmente consiga cumplir los tres simultáneamente.

El desafío cambiario se combina con un calendario exigente de compromisos externos. Durante 2027 vencen US$ 22.615 millones en moneda extranjera y el país será pagador neto frente al Fondo Monetario Internacional. El acceso al mercado internacional de deuda continúa condicionado por un riesgo país que cerró el 6 de noviembre en 939 puntos básicos, muy por encima del mínimo de 402 registrado en julio.

A esa dificultad se suma una contradicción en el frente externo. Entre enero y septiembre, Argentina acumuló un superávit comercial de US$ 21.198 millones, pero durante el mismo período las personas compraron US$ 27.755 millones. Es decir, la demanda de dólares para ahorro superó los ingresos generados por el comercio exterior.

La presión también se explica por el atraso relativo del tipo de cambio. Según las estimaciones incluidas en el estudio, Argentina se encuentra entre un 23% y un 83% más cara en dólares que las referencias utilizadas para evaluar el equilibrio cambiario. El dólar bajo funciona como ancla de la desinflación, pero al mismo tiempo incentiva la dolarización de los ahorros y afecta la competitividad de distintos sectores productivos.

La actividad económica agrega otra dificultad. Mientras el agro y la minería muestran mayor dinamismo, la industria y la construcción enfrentan un escenario más complejo. La actividad cayó un 4,4% entre marzo y agosto, la industria utiliza el 58,5% de su capacidad instalada y desde noviembre de 2023 se perdieron 354.128 empleos asalariados registrados.

La desaceleración también tiene consecuencias fiscales. La recaudación total cayó un 2,7% real entre enero y octubre de 2026, mientras que el Presupuesto 2027 necesita un crecimiento cercano al 8% real. Si los ingresos tributarios no alcanzan las metas, el equilibrio fiscal previsto obliga a compensar los faltantes mediante recortes de gastos.

Tres escenarios para llegar a octubre

El informe de Zentrix plantea tres posibles caminos para la economía argentina.

El primero supone que alcanzan los dólares. Una buena cosecha, la refinanciación de organismos internacionales y la continuidad del respaldo financiero externo permitirían acumular reservas, mantener el dólar estable y recuperar gradualmente la actividad.

El segundo escenario plantea una estabilidad cambiaria sostenida a costa del crecimiento. Con una cosecha normal y una refinanciación parcial, el Gobierno priorizaría el cumplimiento de los pagos y la estabilidad nominal, mediante tasas elevadas, utilización de depósitos del Tesoro y recortes del gasto público. El resultado sería una economía estancada y con dificultades para recuperar el empleo y el consumo.

El tercero contempla una ruptura del ancla cambiaria. Una pérdida del respaldo internacional, dificultades para cumplir las metas de reservas o un aumento de la incertidumbre política podrían acelerar la demanda de dólares y generar una corrida cambiaria.

La cosecha y el respaldo externo, dos variables decisivas

El análisis identifica dos factores capaces de aliviar las restricciones: una cosecha favorable que permita una mayor liquidación de divisas y la continuidad del respaldo financiero internacional.

En el corto plazo, Zentrix propone seguir cuatro indicadores: la evolución del riesgo país, las compras de dólares de las personas, la recaudación de noviembre y diciembre y la capacidad del Tesoro para renovar sus vencimientos de deuda en pesos.

La conclusión es que el Gobierno llega a su último año con una economía que logró reducir la inflación y generar superávit comercial, pero que todavía enfrenta dificultades para retener los dólares que produce y recuperar el dinamismo de la actividad.

El desafío de 2027 será determinar qué objetivo puede sostenerse sin poner en riesgo los otros dos. Y, si las restricciones se profundizan, el mercado podría terminar imponiendo esa decisión.

Sobre el estudio: El análisis fue elaborado por Zentrix Consultora sobre la base de información del INDEC, el Banco Central, ARCA, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Trabajo y otras fuentes oficiales y privadas. Incluye estimaciones propias y escenarios económicos. Información actualizada al 9 de noviembre de 2026.

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