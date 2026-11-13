Anunciaron los detalles de la presentación oficial de la 42° Fiesta Nacional del Sol y la Familia

En diálogo con Radio Noticias, y desde la Comisión de Festejos, se adelantaron los preparativos para la presentación oficial de la 42° edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de noviembre a las 15:00 hs.

Durante la conferencia de prensa se dará a conocer la grilla oficial de artistas para las jornadas previstas del 18 al 20 de diciembre, se detallarán las acciones solidarias programadas —replicando el exitoso impacto de la edición anterior— y se reconocerá el trabajo conjunto de instituciones, comercios y colaboradores locales. Desde la organización destacaron que este tradicional evento constituye la apertura oficial de la temporada estival en la localidad, buscando consolidar la fiesta como un atractivo turístico clave para el cierre del año.

Esto decía Leandro Balducci a RN 105.7:

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