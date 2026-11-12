13 de noviembre de 2026

«Un punto de encuentro para el pueblo» | Preparativos del Festival del Pueblo en Las Toninas

10 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Griselda Paterno, integrante de la Comisión Organizadora, presentó los detalles del Festival del Pueblo que se llevará a cabo en Las Toninas, marcando el relanzamiento oficial de la institución tras la regularización de su personería jurídica ante el Ministerio de Justicia.

Paterno explicó que el evento busca reunir a toda la comunidad, convocando a academias de danza locales, centros culturales, jubilados, artesanos y emprendedores (incluyendo la participación de ferias como Pulpo). Asimismo, detalló que la comisión estará a cargo del sector gastronómico y de una gran mesa dulce para recaudar fondos destinados a las próximas actividades, y adelantó que ya se encuentran organizando junto a los comerciantes la apertura de temporada prevista para el 28 y 29 de diciembre, además de la elección de la mini embajadora del pueblo.

Los detalles:

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