29 de agosto de 2026

Seis pingüinos regresaron al mar tras ser rehabilitados en la Fundación Mundo Marino

37 minutos atrás 0

Un grupo compuesto por cuatro pingüinos magallánicos y dos pingüinos saltarines regresó a las aguas de San Clemente del Tuyú tras completar su proceso de recuperación en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Según explicó el biólogo Sergio Rodríguez Heredia, los ejemplares magallánicos fueron rescatados gracias al rápido aviso de pescadores artesanales tras quedar atrapados en redes, mientras que los saltarines —hallados en Mar de Ajó y Faro Querandí— requirieron un tratamiento complejo de estabilización y lavado debido a la presencia de petróleo en su plumaje.

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