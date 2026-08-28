28 de agosto de 2026

Se viene la Expo Educativa 89 de carreras de educación superior

10 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el docente Raúl Castro anunció la realización de la Expo Educativa 89, que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a 21:00 hs, en la sede del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.° 89 (Río Negro 55, Mar de Ajó).

Raúl Castro explicó que la jornada contará con un circuito guiado, estands interactivos y muestras en vivo para dar a conocer la oferta académica actual y los proyectos para 2027, destacando la trascendencia de la educación superior pública y gratuita como herramienta de desarrollo personal y compromiso comunitario.

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