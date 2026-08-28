Se viene la Expo Educativa 89 de carreras de educación superior

En diálogo con Radio Noticias, el docente Raúl Castro anunció la realización de la Expo Educativa 89, que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a 21:00 hs, en la sede del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.° 89 (Río Negro 55, Mar de Ajó).

Raúl Castro explicó que la jornada contará con un circuito guiado, estands interactivos y muestras en vivo para dar a conocer la oferta académica actual y los proyectos para 2027, destacando la trascendencia de la educación superior pública y gratuita como herramienta de desarrollo personal y compromiso comunitario.

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