Provincia prepara a los 135 municipios ante un posible Súper Niño. El plan supera los $2,3 billones y prevé obras, alertas y planes de contingencia.

El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un plan de prevención y contingencia ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad hacia finales de la primavera y comienzos del verano. La inversión provincial supera los $2,3 billones e incluye obras, monitoreo y coordinación con todos los municipios. Qué puede significar para distritos costeros como el Partido de La Costa.

La provincia de Buenos Aires comenzó a prepararse para un escenario climático que podría convertirse en uno de los grandes temas de los próximos meses. El gobernador Axel Kicillof anunció un plan provincial de prevención y mitigación ante el denominado “Súper Niño”, con una inversión superior a los $2,3 billones y la creación de una mesa interministerial que trabajará coordinadamente con los 135 municipios.

No se trata, al menos por ahora, de anunciar una catástrofe inevitable. El objetivo es anticiparse a la posibilidad de que un fenómeno de El Niño particularmente intenso provoque precipitaciones mucho más abundantes de lo habitual, crecidas, anegamientos y situaciones de emergencia en diferentes regiones bonaerenses.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, puso un número al escenario que analiza la Provincia: los estudios con los que trabaja el Gobierno bonaerense estiman en alrededor de 90% la posibilidad de que se produzca un evento muy fuerte hacia finales de la primavera y comienzos del verano.

Los 135 municipios deberán preparar planes de contingencia

Uno de los aspectos centrales del anuncio es la creación de una mesa interministerial destinada a evitar que cada organismo o municipio actúe por separado cuando se produzca una emergencia.

Estará integrada por los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat y Desarrollo Urbano, Salud y Economía. También participarán organismos como OPISU, Autoridad del Agua, Vialidad y ABSA.

La intención es mantener un vínculo directo con los 135 gobiernos municipales para elaborar diagnósticos territoriales, sistemas de alerta temprana, planes de contingencia y mecanismos de respuesta.

También se prevé sumar estaciones meteorológicas, entregar pluviómetros y reforzar la capacidad local de monitoreo y anticipación.

¿Qué significa para el Partido de La Costa?

Aunque buena parte de la preocupación provincial está puesta sobre las grandes cuencas bonaerenses, para los municipios de la Costa Atlántica el anuncio también merece atención.

La geografía del Partido de La Costa presenta características particulares: localidades asentadas sobre una franja angosta entre el mar y zonas bajas, sistemas pluviales sometidos a fuerte presión durante precipitaciones intensas y sectores donde la combinación entre lluvia abundante, sudestada y dificultades de escurrimiento puede generar anegamientos.

Por eso, la creación de una mesa provincial con participación de todos los municipios abre una pregunta que deberá comenzar a responderse localmente: cuál será el plan específico de contingencia del Partido de La Costa frente al escenario que está anticipando Provincia.

Qué sectores presentan mayor vulnerabilidad, cuál es la capacidad actual de los desagües, qué equipamiento existe para responder ante anegamientos y cómo se organizará Defensa Civil son algunos de los puntos que adquirirán importancia a medida que se acerque la primavera.

No significa que exista hoy una alerta meteorológica concreta para La Costa. Se trata de planificación preventiva para un escenario climático de mediano plazo.

Más de $2,3 billones para prevención, obras y respuesta

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, informó que las diferentes áreas provinciales movilizarán más de $2,3 billones en políticas relacionadas con prevención y mitigación de los posibles efectos adversos del fenómeno.

El programa no consiste en una única partida que se repartirá entre los municipios. El monto reúne inversiones de diferentes organismos bonaerenses destinadas a infraestructura, prevención y capacidad de respuesta.

Entre las acciones mencionadas aparecen obras hidráulicas, mantenimiento y adecuación de cauces, dragados, sistemas de monitoreo y alerta, maquinaria y equipamiento para atender emergencias.

Vilar explicó además que el seguimiento de lluvias y niveles de las cuencas se realizará semanalmente. Según la ministra, una mayor frecuencia de precipitaciones puede incrementar la humedad y saturación de los suelos, reduciendo su capacidad de absorber agua y agravando los efectos de nuevas lluvias.

Kicillof volvió a apuntar contra Milei

La presentación tuvo también un fuerte componente político.

Kicillof cuestionó al Gobierno nacional por su posición frente al cambio climático y por la paralización de la obra pública. Además reclamó recursos que, según Provincia, corresponden a Buenos Aires y deberían utilizarse en infraestructura y emergencias.

El gobernador precisó dos cifras: $293 mil millones correspondientes al Fondo Hídrico y $2,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que, según sostuvo, Nación mantiene retenidos.

“Mientras coordinamos con todos los municipios y otras provincias, vamos a seguir reclamando que nos devuelvan esos fondos”, planteó Kicillof.

La discusión excede entonces al clima. La prevención ante El Niño se suma a la confrontación entre Nación y Provincia por obra pública, financiamiento y distribución de recursos, una disputa que también apareció esta semana durante la presentación en Mar de Ajó de la futura autovía de la Ruta 11.

Prevenir antes de tener el agua encima

Más allá de la disputa política, la advertencia climática deja una cuestión mucho más concreta.

Las emergencias provocadas por lluvias extraordinarias suelen exponer problemas que resultan difíciles de resolver cuando el fenómeno ya comenzó: desagües insuficientes, canales obstruidos, equipamiento limitado, ausencia de protocolos o dificultades para asistir rápidamente a determinados barrios.

La apuesta provincial es intentar llegar antes.

Por eso, para el Partido de La Costa la noticia no debería terminar en el anuncio realizado en La Plata. Si Provincia pide a los 135 municipios prepararse para un escenario excepcional, el próximo dato relevante será conocer cómo se prepara concretamente nuestro distrito.

Qué obras preventivas se realizarán, cuáles son los puntos considerados vulnerables, con qué equipamiento cuenta el Municipio y qué protocolo se implementará frente a lluvias extraordinarias.

El “Súper Niño” todavía es un escenario que se proyecta hacia los próximos meses. Precisamente por eso, el momento para formular esas preguntas es ahora y no cuando empiece a llover.

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