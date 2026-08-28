El Club Social de Mar de Ajó organiza una gran pizzeada cena show en septiembre

En diálogo con Radio Noticias, Silvio Duca, entrenador de fútbol e integrante de la comunidad del Club Social y Deportivo de Mar de Ajó, anunció el regreso de la tradicional pizzeada cena show tras cinco años sin realizarse.

Silvio Duca detalló que el evento tendrá lugar el sábado 12 de septiembre a las 21:00 hs en la sede del club con pizza libre, sorteos y espectáculos en vivo, con el objetivo de reunir a la familia y recaudar fondos para continuar con el crecimiento de la institución.

Dale play:

Compartir