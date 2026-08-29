Abel Acebedo y Maridel Cano compartieron un nuevo encuentro entre público, obra y artistas en el marco de la muestra “Demasiado Humano”.

Los artistas Abel Acebedo y Maridel Cano compartieron un nuevo encuentro con el público en el marco de “Demasiado Humano”, una propuesta que convirtió la observación de una obra en un ejercicio colectivo de interpretación, intercambio y reflexión.

El arte también puede ser una conversación. Esa fue nuevamente la experiencia propuesta por Abel Acebedo y Maridel Cano, quienes compartieron un encuentro entre público, obra y autor en el marco de la muestra “Demasiado Humano”, con curaduría de Camilo Rodríguez.

La actividad tuvo lugar en Lo de Juan&Emi y planteó algo tan sencillo como desafiante: mirar una imagen, volver a mirarla y animarse a contar qué provoca. Sin respuestas correctas, prejuicios ni interpretaciones absolutas.

Según relataron los propios artistas en sus redes sociales, las intervenciones fueron diversas, creativas y cargadas de sensibilidad. Una misma imagen generó múltiples lecturas y convirtió a la subjetividad de cada participante en el punto de partida para la conversación.

“No es fácil en público dar una opinión, un ‘me parece’ o un ‘veo esto’”, señalaron Maridel y Abe al agradecer a quienes se animaron a compartir sus percepciones en un ambiente distendido, donde tampoco faltó el humor.

La experiencia tuvo además un recorrido de ida y vuelta: los artistas destacaron que también aprendieron de las miradas aportadas por el público.

“El arte y la comunidad unidas en procesos de encuentro, debates, goce estético, intercambio y reflexión construye un presente más amoroso y solidario”, expresaron al cerrar una jornada donde, más que explicar una obra, la propuesta fue animarse a mirarla juntos.

Compartir