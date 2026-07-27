La Costa cerró el fin de semana más fuerte del receso invernal y espera los primeros datos turísticos tras una intensa agenda de actividades.

Fiestas populares, espectáculos, gastronomía y propuestas para toda la familia marcaron un intenso fin de semana en el Partido de La Costa. El sector turístico aguarda ahora los datos de ocupación y circulación de visitantes para evaluar el impacto económico del receso invernal.

Con un importante movimiento de visitantes y una agenda que combinó fiestas populares, espectáculos, actividades recreativas y propuestas gastronómicas, el Partido de La Costa dejó atrás el que, en la práctica, fue el fin de semana más fuerte de las vacaciones de invierno. Mientras hoteles, gastronómicos y comerciantes comienzan a realizar sus primeras evaluaciones, el sector turístico espera la difusión de los datos oficiales para conocer el nivel de ocupación y el impacto que tuvo el receso en la economía local.

A diferencia de otros años, este invierno mostró una fuerte articulación entre el Estado municipal y el sector privado, que apostaron por una agenda distribuida en distintas localidades con el objetivo de ofrecer alternativas para residentes y turistas.

Uno de los grandes atractivos fue la 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero, desarrollada en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. Productores regionales, degustaciones, clases de cocina en vivo, espectáculos musicales y una amplia oferta gastronómica convirtieron al tradicional encuentro en uno de los principales convocantes del fin de semana. La propuesta volvió a poner en valor la producción local y consolidó a la fiesta como uno de los eventos gastronómicos más importantes del distrito.

En paralelo, San Clemente del Tuyú fue sede de una nueva edición del Festival de Invierno, que reunió durante dos jornadas a familias, turistas y vecinos en la Plaza Almirante Brown. Música en vivo, feria de artesanos y emprendedores, food trucks, actividades recreativas y una variada programación artística dieron vida a una propuesta que continúa creciendo y busca convertirse en una referencia del calendario invernal del Partido de La Costa. Entre los artistas anunciados se destacaron grupos de reconocida trayectoria dentro de la música tropical, junto a bandas y artistas locales.

La actividad no se limitó únicamente a estos dos eventos. Durante toda la semana y especialmente el fin de semana, el distrito ofreció funciones teatrales, espectáculos infantiles, talleres culturales, recorridos guiados, ferias, actividades deportivas y recreativas gratuitas organizadas por la Municipalidad, mientras que los atractivos privados también reforzaron su oferta para captar visitantes.

Entre las novedades de esta temporada sobresale la incorporación de la pista de hielo real de Mundo Marino, una propuesta inédita para la región que despertó gran expectativa entre las familias. A esto se suman las promociones especiales para residentes en distintos parques temáticos y complejos recreativos, ampliando las opciones para quienes eligieron vacacionar sin salir de la región.

Ahora comienza otra etapa. Concluido el primer gran movimiento turístico del receso invernal, las expectativas están puestas en conocer los niveles de ocupación hotelera, el flujo de visitantes y el comportamiento del consumo durante estos días. Los primeros datos permitirán establecer si la combinación de eventos, promociones y actividades logró fortalecer la temporada invernal, un desafío que desde hace varios años busca consolidar al Partido de La Costa como un destino atractivo también fuera del verano.

Más allá de las estadísticas, el fin de semana dejó una imagen que se repitió en distintos puntos del distrito: plazas, centros culturales y espacios públicos con familias disfrutando de actividades gratuitas, una gastronomía regional que volvió a ser protagonista y una agenda que demostró que, incluso en invierno, La Costa tiene propuestas para recibir visitantes y generar movimiento económico en sus localidades.

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