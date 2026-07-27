El consumo de carne vacuna cayó un 11,5% en el primer semestre de 2026 impulsado por la suba de precios

Un informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) reveló que el consumo de carne vacuna cayó un 11,5% interanual durante la primera mitad del año, con un promedio por habitante que se ubicó en los 47 kilos anuales.

La retracción en la demanda interna está vinculada directamente al impacto de los precios en el mostrador: en el último año los cortes vacunos acumularon un alza del 53,6%, superando a la inflación general e incrementando la brecha respecto a alternativas como el pollo.

No obstante, el reporte marca una relativa estabilización en el último trimestre con leves bajas de precio en cortes clave como el asado (-1,8%) y la nalga (-0,9%). En contraposición al mercado local, las exportaciones de carne aumentaron un 10,2% interanual durante el mismo período.

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