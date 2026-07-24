Fiesta Provincial | Se confirmó la programación completa de la 12ª Fiesta del Alfajor Costero en Mar de Ajó
Este sábado 25 y domingo 26 de julio, el Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Hipólito Yrigoyen y Sacconi) será sede de la 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero.
La propuesta, de entrada libre y gratuita y con un recinto cubierto que no se suspende por lluvia, contará con la conducción de Hernán Drago y la participación especial de la madrina del evento, Mirta Carabajal, quien ofrecerá una masterclass de cocina en vivo. El público podrá disfrutar de productores alfajoreros con un 40% de reintegro abonando con Cuenta DNI, patio gastronómico, circo, danza y una grilla musical con cierres a cargo de El Rolex el sábado y Miguel Ángel el domingo.
Programación
SÁBADO 25
13.00: Apertura.
14.00: Ballet Internacional de La Costa.
14.30: Grupo de danza «Somos Costeras».
15.00: Mariana Santander + Jóvenes Talentos.
16.00: Masterclass de Mirta Carabajal.
18.00: Circo con Matata.
18.30: Orquestas Mar de Melodías y Sonidos del Mar.
19.00: Show en vivo de Mar Emilia.
20.00: Cierre musical con El Rolex.
DOMINGO 26
13.00: Apertura.
14.00: Coro Municipal de La Costa.
15.00: Segmento acústico con Mar Emilia.
15.30: Raiceras (grupo de baile).
16.00: MDA Folk.
17.30: Circo con Moncho Payaso.
18.00: Anto Pla DJ.
19.00: Melocotones Retro.
20.00: Gran cierre musical a cargo de Miguel Ángel.