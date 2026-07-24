Fiesta Provincial | Se confirmó la programación completa de la 12ª Fiesta del Alfajor Costero en Mar de Ajó

Este sábado 25 y domingo 26 de julio, el Espacio Multicultural de Mar de Ajó (Hipólito Yrigoyen y Sacconi) será sede de la 12ª Fiesta Provincial del Alfajor Costero.

La propuesta, de entrada libre y gratuita y con un recinto cubierto que no se suspende por lluvia, contará con la conducción de Hernán Drago y la participación especial de la madrina del evento, Mirta Carabajal, quien ofrecerá una masterclass de cocina en vivo. El público podrá disfrutar de productores alfajoreros con un 40% de reintegro abonando con Cuenta DNI, patio gastronómico, circo, danza y una grilla musical con cierres a cargo de El Rolex el sábado y Miguel Ángel el domingo.

Programación

SÁBADO 25

13.00: Apertura.

14.00: Ballet Internacional de La Costa.

14.30: Grupo de danza «Somos Costeras».

15.00: Mariana Santander + Jóvenes Talentos.

16.00: Masterclass de Mirta Carabajal.

18.00: Circo con Matata.

18.30: Orquestas Mar de Melodías y Sonidos del Mar.

19.00: Show en vivo de Mar Emilia.

20.00: Cierre musical con El Rolex.

DOMINGO 26

13.00: Apertura.

14.00: Coro Municipal de La Costa.

15.00: Segmento acústico con Mar Emilia.

15.30: Raiceras (grupo de baile).

16.00: MDA Folk.

17.30: Circo con Moncho Payaso.

18.00: Anto Pla DJ.

19.00: Melocotones Retro.

20.00: Gran cierre musical a cargo de Miguel Ángel.

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