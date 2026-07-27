27 de julio de 2026

La Asociación de Fomento San Bernardo inició las obras para colocar el nuevo piso de parquet

3 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Catriel Pérez —presidente de la Liga de Básquet costera y coordinador de básquet de la institución— brindó detalles sobre el inicio de los trabajos de instalación del nuevo piso flotante de eucalipto en el polideportivo.

Pérez destacó el fuerte acompañamiento de la comunidad y de los vecinos durante la descarga de los materiales, y explicó que la obra contempla la demarcación multideporte (básquet, futsal y vóley) junto a un proceso de plastificado en varias manos. Si las condiciones climáticas acompañan, se estima que las tareas concluyan hacia el 10 de agosto, permitiendo retomar las actividades habituales una semana después del receso invernal.

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