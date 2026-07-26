27 de julio de 2026

El Consejo Escolar de General Lavalle abrió la licitación para el Servicio Alimentario Escolar de agosto y septiembre

2 días atrás 0

El Consejo Escolar de General Lavalle anunció la apertura de la Licitación Privada correspondiente a la segunda etapa de contratación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para los meses de agosto y septiembre del ciclo lectivo 2026.

La venta de pliegos, que tienen un valor de $150.000, comenzó el 20 de julio y se extenderá en la sede de la institución (Bartolomé Mitre 914) de 8:00 a 12:00 hs.

Por su parte, la apertura de sobres con las ofertas de los proveedores participantes se llevará a cabo el próximo 30 de julio a las 10:00 hs. Para consultas técnicas y administrativas, los interesados pueden comunicarse al teléfono (02252) 491159.

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