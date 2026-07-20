La Asociación de Fomento San Bernardo inició la obra del nuevo piso de parquet flotante y convocó a vecinos y familias a colaborar con la descarga de materiales.

La Asociación de Fomento San Bernardo comienza a escribir una nueva página en su historia deportiva. Después de años de esfuerzo, trabajo y gestión, este martes comenzará la esperada obra de colocación del nuevo piso de parquet flotante multidisciplinario en el polideportivo de la institución, una mejora que marcará un antes y un después para cientos de chicos, jóvenes y adultos que desarrollan allí sus actividades.

Desde la entidad informaron a Radio Noticias Web que este lunes arribó el equipo de trabajo encargado de ejecutar la obra y que durante la jornada del martes llegará el camión con las maderas y los materiales que darán forma al nuevo piso deportivo.

La concreción del proyecto obligará a suspender temporalmente todas las actividades que se desarrollan en el gimnasio. En ese sentido, desde la Subcomisión de Básquet comunicaron que las clases permanecerán interrumpidas hasta la finalización de los trabajos, período durante el cual se irá informando el avance de la obra.

Pero el inicio de los trabajos también tendrá un fuerte componente comunitario. La Asociación de Fomento convocó a socios, familias, alumnos, deportistas y vecinos de San Bernardo a participar de la descarga del camión que transportará el material.

La cita será este martes 21 de julio, a las 10.00, en la sede del club. Para facilitar la tarea se realizará un corte momentáneo de la calle frente a la institución y se espera una importante participación de la comunidad.

«Necesitamos la colaboración de todos para descargar el camión. Es un momento muy lindo para que los alumnos lo puedan vivir«, señalaron desde la institución al realizar la convocatoria.

El nuevo parquet flotante permitirá mejorar notablemente las condiciones del polideportivo para la práctica del básquet y de otras disciplinas que utilizan el gimnasio, además de jerarquizar uno de los espacios deportivos más importantes de San Bernardo.

La obra representa una inversión significativa y constituye uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la actual conducción de la Asociación de Fomento, que desde hace tiempo trabaja para modernizar la infraestructura del club y acompañar el crecimiento de las distintas actividades deportivas.

Con el inicio de los trabajos, la institución comienza a concretar un objetivo largamente esperado, apostando al deporte como herramienta de formación, integración y desarrollo para toda la comunidad.

Compartir