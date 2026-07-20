20 de julio de 2026

Vacaciones de invierno con propuestas y actividades para toda la familia en el distrito

43 minutos atrás 0

Con fiestas populares, obras de teatro, música en vivo, recorridos guiados y muchas más propuestas, la Municipalidad de La Costa presenta una amplia agenda de actividades y eventos durante estas vacaciones de invierno.

Habrá opciones para toda la familia a lo largo del distrito, con numerosas alternativas para disfrutar de manera libre y gratuita.

Esto decía a Radio Noticias desde el área de Inclusión Juvenil, Pablo Parra. Dale play:

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