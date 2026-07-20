La Cooperativa CLYFEMA informó que el corte de energía del domingo fue provocado por la actuación de un reconectador automático y el servicio se restableció en menos de 20 minutos.

El corte de energía que sorprendió a miles de vecinos en pleno segundo tiempo de la final del Mundial entre Argentina y España generó una inmediata reacción en las redes sociales. Mientras muchos usuarios expresaban su malestar por la interrupción del servicio, otros consultaban sobre las causas del inconveniente.

Ante esas inquietudes, Radio Noticias Web tomó contacto con la Cooperativa CLYFEMA, desde donde brindaron precisiones sobre el episodio que afectó a usuarios de Lucila del Mar, Costa Azul, Aguas Verdes, Paraje Pavón y un sector de Villa Clelia, además de parte del distrito de General Lavalle.

Según pudo saber este medio, la interrupción comenzó a las 17.24 y el suministro quedó restablecido en el área del Partido de La Costa a las 17.42, mientras que tres minutos después, a las 17.45, también se normalizó el servicio en General Lavalle.

Desde la cooperativa explicaron que la interrupción no respondió a una falla generalizada del sistema, sino al funcionamiento de un reconectador automático, un equipo de protección instalado sobre la red de media tensión de 13.200 volts.

Estos dispositivos cumplen una función similar a la llave térmica que existe en una vivienda. Cuando detectan una anomalía o una posible falla sobre la línea, interrumpen automáticamente el suministro para proteger tanto a las personas como a las instalaciones eléctricas y evitar daños mayores.

La diferencia es que, en lugar de afectar a toda la red, la tecnología permite identificar rápidamente el sector comprometido, aislar el problema y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Desde CLYFEMA recordaron que antes de la incorporación de estos equipos, situaciones habituales como la caída de una rama húmeda sobre una línea durante una lluvia podían dejar sin energía a la totalidad de un alimentador, afectando durante mucho más tiempo a miles de usuarios.

Hoy, gracias a estos sistemas de automatización, la cooperativa puede limitar el alcance de las fallas, reducir considerablemente los tiempos de reposición y realizar maniobras u obras sobre sectores específicos sin necesidad de efectuar cortes masivos.

El episodio ocurrió en uno de los momentos de mayor consumo y expectativa del domingo, mientras miles de vecinos seguían la final del Mundial. Esa coincidencia multiplicó las consultas y también los comentarios en redes sociales, aunque desde la prestataria destacaron que la rápida actuación del sistema permitió recuperar el servicio en menos de veinte minutos.

El caso también vuelve a poner en evidencia el desafío permanente que representa mantener operativa una red eléctrica que abastece una extensa zona urbana y rural, donde la incorporación de nuevas tecnologías busca minimizar el impacto que generan este tipo de contingencias.

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