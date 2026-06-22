23 de junio de 2026

San Clemente | El Club de Ciencias del CIC desarrolla un proyecto para generar agua potable y pasaron con los detalles por Radio Noticias

1 día atrás 0

En los estudios de Radio Noticias, estudiantes y profesor a cargo del Club de Ciencias del CIC de San Clemente, detallaron las actividades que realizan enfocadas en la tecnología, conciencia ecológica y potabiliazación de agua salada.

En este marco y según comentaron, todo surgió con la idea de «ayudar a la gente, con cosas que tengan en sus casas».

Por otro lado, según explicaron, se trata de una investigación que lleva varios años de trabajo y que fue perfeccionándose a medida que avanzaban las distintas etapas.

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