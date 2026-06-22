La Academia Krause de Taekwondo tomó examen de gups a 70 alumnos y celebró su crecimiento en el marco de sus 40 años.

La Academia Krause de Taekwondo llevó adelante una nueva jornada de examen de gups, en el marco de su 40° aniversario, con la participación de 70 alumnos que promocionaron su graduación entre el jueves y el viernes.

La actividad fue compartida en redes sociales por Gabriel Krause, quien destacó el acompañamiento de las familias, el trabajo del equipo docente y el crecimiento que viene mostrando la academia, que en 2026 cumplirá 40 años de trayectoria.

Según detalló el propio Krause, los exámenes contaron con la presencia en la mesa examinadora de los maestros Luis Zalazar y Wanda Álvarez, y reunieron a alumnos de distintas edades, desde categorías preinfantiles hasta adultos.

Más allá de la instancia técnica y de evaluación, desde la academia remarcaron el valor formativo del proceso, subrayando no solo el progreso de cada practicante dentro del taekwondo, sino también el clima de compañerismo y el espíritu de equipo que atraviesa la propuesta.

«Con un marco familiar se pudo observar el crecimiento no solo técnico de cada alumno, sino también la camaradería y espíritu de equipo que prima en nuestra Academia», expresó Gabriel Krause en la publicación.

En ese mensaje, además, agradeció a las familias por acompañar el recorrido de cada alumno y destacó el compromiso de quienes forman parte del espacio de enseñanza y entrenamiento.

La Academia Krause está integrada por los maestros Luis Zalazar y Gabriel Krause, la profesora Daniela Ramellini y los instructores Lautaro Krause, Pilar Martínez y Bianca Flores.

Con cuatro décadas de historia en la formación deportiva, la academia volvió a mostrar el crecimiento de sus alumnos en una instancia clave dentro del taekwondo, combinando evaluación, aprendizaje y un fuerte sentido de pertenencia.

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