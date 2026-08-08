El Banco Central proyecta un dólar a $1.652 para fin de año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el cual proyecta que el dólar oficial cerrará diciembre en $1.652 y continuará su senda ascendente hasta los $1.688 en enero de 2027.

Asimismo, el informe prevé una inflación para julio cercana al 2% —a la espera de la publicación oficial del INDEC el próximo 13 de agosto— con una tendencia a la baja que rondará entre el 1,6% y el 1,8% mensual hacia fin de año. Por su parte, el presidente de la entidad, Santiago Bausili, destacó que la desaceleración de los precios responde a la moderación de factores estacionales y tarifarios, reafirmando que el superávit de las cuentas públicas se mantiene como el ancla principal del programa económico.

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