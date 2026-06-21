«Los Taboada» y la sana costumbre de asistir a los Mundiales

En un testimonio profundamente emotivo para Radio Noticias, el costero Sebastián Taboada comparte los detalles de una verdadera tradición familiar: recorrer los mundiales junto a su padre. Tras haber iniciado esta aventura compartida en Sudáfrica 2010 y haber estado presentes en Qatar, la dupla —que solo se ausentó en Rusia 2018— ya se encuentra instalada en Kansas luego de haber presenciado en vivo el gran debut y triunfo de la Selección Argentina.

En diálogo con la radio, Sebastián destacó el valor incalculable de sostener este apasionante viaje de fútbol y complicidad entre padre e hijo a lo largo de los años e hizo hincapié la relevancia de la figura de Lionel Messi en USA.

Los detalles:

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