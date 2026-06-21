23 de junio de 2026

«Los Taboada» y la sana costumbre de asistir a los Mundiales

2 días atrás 0

En un testimonio profundamente emotivo para Radio Noticias, el costero Sebastián Taboada comparte los detalles de una verdadera tradición familiar: recorrer los mundiales junto a su padre. Tras haber iniciado esta aventura compartida en Sudáfrica 2010 y haber estado presentes en Qatar, la dupla —que solo se ausentó en Rusia 2018— ya se encuentra instalada en Kansas luego de haber presenciado en vivo el gran debut y triunfo de la Selección Argentina.

En diálogo con la radio, Sebastián destacó el valor incalculable de sostener este apasionante viaje de fútbol y complicidad entre padre e hijo a lo largo de los años e hizo hincapié la relevancia de la figura de Lionel Messi en USA.

Los detalles:

Compartir

Más historias

Fan Fest

Argentina ganó, San Bernardo festejó y La Costa también dijo presente en Dallas

49 minutos atrás 0
desempleo en MdQ

La suba del desempleo en Mar del Plata enciende una señal de alerta en la región

1 hora atrás 0
milei

El empleo formal no encuentra piso | Cayó el trabajo privado, cerraron 26 mil empresas y el salario mínimo es el más bajo desde 2001

2 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *