La comunidad de La Costa conmemoró el Día de la Bandera con un acto realizado en Lucila del Mar, donde unos 200 alumnos y alumnas de 4° grado participaron de la tradicional promesa de lealtad al pabellón nacional.
La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Manuel Belgrano y reunió a estudiantes de las Escuelas Primarias Nº 8 de Mar de Ajó Norte, Nº 11 de Lucila del Mar, Nº 14 de Aguas Verdes y Nº 15 de San Bernardo.
El acto fue encabezado por el intendente Juan de Jesús, junto a funcionarios municipales, concejales, autoridades educativas, representantes de instituciones, veteranos de Malvinas, integrantes de Scouts, soberanas de fiestas nacionales y vecinos de la localidad.
Durante la jornada, tras el ingreso de las banderas de ceremonia y el izamiento del pabellón nacional a media asta, se realizó una ofrenda floral en homenaje a Manuel Belgrano. También hubo palabras alusivas a la fecha por parte del cura párroco Maximiliano Turri, del vecino Gastón Daubagna y de la inspectora de Nivel Primario de zona sur, Rosalía Aguirre.
Antes de la promesa, el intendente Juan de Jesús se dirigió a los estudiantes y definió el acto como “una promesa del amor a la Patria, a nuestros valores, tradiciones, creencias y anhelos”.
Una vez finalizada la ceremonia, el jefe comunal destacó el valor simbólico de la jornada y remarcó la importancia de homenajear a la bandera nacional.
Además del acto central, la conmemoración incluyó una feria artesanal y gastronómica con participación de productores y emprendedores del distrito, que se sumaron a la jornada patriótica con sus propuestas.