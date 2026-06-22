Más de 200 alumnos de escuelas de La Costa prometieron lealtad a la bandera en un acto realizado en Lucila del Mar.

La comunidad de La Costa conmemoró el Día de la Bandera con un acto realizado en Lucila del Mar, donde unos 200 alumnos y alumnas de 4° grado participaron de la tradicional promesa de lealtad al pabellón nacional.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Manuel Belgrano y reunió a estudiantes de las Escuelas Primarias Nº 8 de Mar de Ajó Norte, Nº 11 de Lucila del Mar, Nº 14 de Aguas Verdes y Nº 15 de San Bernardo.

El acto fue encabezado por el intendente Juan de Jesús, junto a funcionarios municipales, concejales, autoridades educativas, representantes de instituciones, veteranos de Malvinas, integrantes de Scouts, soberanas de fiestas nacionales y vecinos de la localidad.

Durante la jornada, tras el ingreso de las banderas de ceremonia y el izamiento del pabellón nacional a media asta, se realizó una ofrenda floral en homenaje a Manuel Belgrano. También hubo palabras alusivas a la fecha por parte del cura párroco Maximiliano Turri, del vecino Gastón Daubagna y de la inspectora de Nivel Primario de zona sur, Rosalía Aguirre.

Antes de la promesa, el intendente Juan de Jesús se dirigió a los estudiantes y definió el acto como “una promesa del amor a la Patria, a nuestros valores, tradiciones, creencias y anhelos”.

Una vez finalizada la ceremonia, el jefe comunal destacó el valor simbólico de la jornada y remarcó la importancia de homenajear a la bandera nacional.

Además del acto central, la conmemoración incluyó una feria artesanal y gastronómica con participación de productores y emprendedores del distrito, que se sumaron a la jornada patriótica con sus propuestas.

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