CAME informó que las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3%. El ticket promedio fue de $78.986 y hubo fuerte búsqueda de ofertas.

Las ventas minoristas por el Día del Padre 2026 registraron una caída del 0,3% interanual a precios constantes, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que volvió a mostrar un escenario de consumo medido y fuerte búsqueda de promociones por parte de los compradores.

El informe advirtió que, a pesar de que más del 80% de los comercios lanzó promociones especiales, descuentos y facilidades de pago, la fecha no logró revertir la cautela que viene mostrando el consumo en el país. En ese marco, el ticket promedio se ubicó en $78.986, con operaciones concentradas en artículos económicos, mercadería en oferta y compras de último momento.

De esta manera, el Día del Padre volvió a cerrar con saldo negativo para el comercio y acumuló su cuarto año consecutivo en baja. La caída de este año se suma a los retrocesos registrados en 2025 (-1,7%) y 2024 (-10,2%), consolidando una racha compleja para una de las fechas comerciales más importantes del calendario minorista.

Un consumo más cauteloso y concentrado en promociones

Según el relevamiento de CAME, la celebración dejó un balance heterogéneo entre los distintos rubros, aunque atravesado por un denominador común: la prioridad de los consumidores por cuidar el presupuesto del hogar.

Las principales herramientas para sostener las ventas fueron la financiación con tarjetas de crédito, los descuentos en efectivo, promociones bancarias, rebajas por cantidad y ofertas puntuales. Sin embargo, la efectividad de esas estrategias estuvo limitada por la prudencia de los compradores, que en muchos casos recorrieron comercios, compararon precios y se volcaron por los productos más accesibles.

En cuanto a la percepción del comercio, el 38,1% de los locales consultados consideró que el Día del Padre tuvo un impacto moderado en sus ventas, mientras que un 36,5% sostuvo que la fecha aportó algo de movimiento, aunque insuficiente para cambiar el escenario general. Solo un 7,4% dijo que fue determinante para traccionar la actividad y un 18% aseguró que no generó ningún efecto sobre la facturación.

Qué rubros subieron y cuáles cayeron

El relevamiento nacional, realizado entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio sobre 189 comercios de todo el país, mostró que cuatro de los seis rubros relevados lograron cerrar con cifras positivas, aunque con mejoras moderadas.

Los mejores desempeños se observaron en:

Librerías: +2,1%

+2,1% Indumentaria: +2,1%

+2,1% Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video: +0,8%

+0,8% Calzado y marroquinería: +0,4%

En cambio, los rubros con peor desempeño fueron:

Equipos periféricos, accesorios y celulares: -6,1%

-6,1% Cosméticos y perfumería: -3,8%

Radiografía por sector

Calzado y marroquinería

En este rubro, el movimiento fue de moderado a bajo. Los comercios recurrieron a promociones con tarjetas, descuentos en efectivo, rebajas por cantidad y beneficios como envío gratis. Aunque algunos locales lograron vender más unidades que el año pasado, la mayoría coincidió en que la rentabilidad fue baja y que el cliente se enfocó en buscar opciones económicas.

Cosméticos y perfumería

Fue uno de los sectores más golpeados. CAME advirtió una fuerte competencia del canal online y de productos importados, especialmente de origen chino, que afectan a los locales físicos. Muchos comerciantes señalaron que los clientes prueban los productos en el negocio, pero luego concretan la compra en plataformas digitales por precio o comodidad.

Electrodomésticos, hogar y audio

Tuvo un desempeño de moderado a bajo, con consumo concentrado en productos más accesibles y promociones agresivas. Algunos comercios reportaron buenas ventas en artículos de conectividad como celulares, auriculares y parlantes Bluetooth, aunque remarcaron la dificultad para competir con las grandes cadenas y sus planes de financiación en muchas cuotas.

Equipos, periféricos, accesorios y celulares

Fue el rubro con la mayor caída. Los comerciantes señalaron que las ventas no alcanzaron para mejorar el balance del mes y que, para sostener algo de movimiento, tuvieron que resignar margen de rentabilidad. La demanda se concentró principalmente en artículos más baratos, como auriculares Bluetooth y accesorios en oferta.

Indumentaria

El sector mostró un repunte moderado y logró cerrar con una suba del 2,1%, aunque con fuerte dependencia de la financiación. Hubo promociones de outlet con rebajas de hasta el 70%, reintegros y combos de prendas. Los comerciantes señalaron que las ventas se concentraron a último momento, sobre todo entre el viernes por la tarde y el sábado, y que el crédito fue determinante para sostener la actividad.

Librerías

También fue uno de los rubros con mejor desempeño, aunque en un contexto de rentabilidad ajustada. Las ventas estuvieron impulsadas por descuentos directos, promociones y financiación, con una demanda centrada en títulos vinculados a negocios, finanzas, economía e historia. Según el informe, el consumidor priorizó el precio y la liquidez inmediata por sobre la compra financiada.

Un nuevo termómetro del consumo

El informe de CAME volvió a mostrar un escenario de consumo enfriado, donde las fechas especiales siguen generando movimiento, pero ya no alcanzan por sí solas para cambiar el pulso del comercio. La fuerte presencia de promociones, la búsqueda de precios bajos, la concentración en artículos más económicos y la pérdida de rentabilidad aparecen como señales de una demanda todavía cautelosa.

En ese contexto, el Día del Padre dejó algo de alivio en algunos rubros, pero sin modificar la tendencia general de un mercado que sigue funcionando con compras medidas, promociones agresivas y un consumidor cada vez más selectivo.

Compartir