Pinamar se prepara para el fin de semana largo

En diálogo con Radio Noticias, la Secretaria de Turismo de Pinamar, Alejandra Apolonio, detalló las expectativas y propuestas de la localidad de cara al próximo fin de semana largo.

La funcionaria destacó que, si bien el invierno suele ser una época donde el turismo elige destinos con climas más cálidos, Pinamar se mantiene firme como una de las opciones preferidas para escapadas de descanso gracias a su infraestructura y su entorno natural.

Apolonio repasó las principales variables del movimiento turístico para esta época:

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