Lucas Vilar logró la medalla de plata en la Copa de Francia de Pista UCI tras enfrentar a los mejores velocistas del mundo.

El ciclista costero Lucas Oscar Vilar continúa consolidándose entre los grandes nombres del ciclismo de pista internacional. En el cierre de mayo, el deportista argentino logró un destacado segundo puesto en la Coupe de France Piste UCI #1, disputada en el Velódromo Georges Préveral de Lyon, Francia, uno de los escenarios más competitivos del calendario europeo.

La actuación cobra aún más valor porque se trató de su debut oficial en competencias francesas, enfrentando a varios de los mejores velocistas del mundo y a integrantes de la selección nacional de Francia.

Un camino de alto nivel hasta la final

Vilar mostró un rendimiento sólido desde el inicio de la competencia en la categoría Hommes Elite – Vitesse (Velocidad Masculina Elite).

En los octavos y cuartos de final avanzó con autoridad, mientras que en semifinales protagonizó uno de los cruces más destacados de la jornada al derrotar al francés Tom Derache, actual número 8 del ranking mundial.

Ese triunfo le permitió acceder a la final, donde se enfrentó nada menos que al trinitense Nicholas Paul, líder del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Aunque el oro quedó en manos del número uno del mundo, Vilar completó una actuación sobresaliente y se quedó con una medalla de plata que representa uno de los resultados más importantes de su carrera deportiva.

El podio de la velocidad elite

La clasificación final quedó conformada de la siguiente manera:

🥇 Nicholas Paul (Centre Mondial du Cyclisme – Trinidad y Tobago)

🥈 Lucas Oscar Vilar (Centre Mondial du Cyclisme – Argentina)

🥉 Tom Derache (VC Roubaix Lille Métropole – Francia)

Un presente que ilusiona

El resultado obtenido en Lyon confirma el crecimiento sostenido que viene mostrando Vilar en los últimos años dentro del ciclismo de pista internacional.

La posibilidad de competir regularmente en Europa y medirse con atletas ubicados entre los mejores del ranking mundial aparece como una oportunidad clave para continuar elevando su nivel competitivo.

Para el deporte argentino, y especialmente para quienes siguen de cerca la trayectoria del representante costero, el cierre de mayo deja una señal alentadora: Lucas Vilar no sólo compite en la elite mundial, sino que empieza a consolidarse entre los protagonistas de las grandes competencias internacionales.

La medalla de plata obtenida en Francia marca un comienzo de gira europea más que auspicioso y alimenta las expectativas de cara a los próximos desafíos del calendario internacional.

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