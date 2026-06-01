Taller abierto sobre Crianzas | Proponen «criar en tribu» y abordar el impacto de las pantallas en la infancia

En comunicación con Radio Noticias, la psicóloga Francisca Galay brindó detalles sobre el taller «Acompañar las crianzas», un proyecto que impulsa junto a la profesora de educación especial Eliana Rojas.

La profesional explicó que el espacio nace bajo la premisa de que la crianza debe vivirse en comunidad y no en soledad. El primer encuentro mensual se realizará el sábado 6 de junio y estará destinado a familias con niños de 0 a 5 años. En esta oportunidad, el eje central será el uso de la tecnología (celulares, tablets y televisión) y su impacto en el desarrollo del lenguaje, contando además con la participación de la fonoaudióloga Daniela Coria. La entrada consistirá en un alimento no perecedero para colaborar con Cáritas del Tuyú.

Los detalles:

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