16 de julio de 2026

Silvio Duca analizó el pase de la Selección Argentina a la final

7 horas atrás 0

En una charla futbolera con Radio Noticias, el profesor de fútbol costero Silvio Duca compartió su emoción tras la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra, que selló el pase del conjunto nacional a una nueva final contra España.

Duca destacó el planteo táctico del cuerpo técnico liderado por Scaloni, valorando especialmente el rol de los jugadores ingresantes. Asimismo, defendió la frialdad, el sacrificio y el enorme sentido de pertenencia del plantel.

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