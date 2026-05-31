3 de junio de 2026

Benjamin Sabaño | El barbero e influencer de 15 años que revoluciona las redes desde La Costa

3 días atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Benjamin Sabaño, un joven barbero y creador de contenido de La Costa de tan solo 15 años, relató sus comienzos y su presente en la profesión.

Benjamin detalló que arrancó en el rubro a los 12 años cortándole el pelo a sus amigos en el living de su casa, y que hoy en día atiende en su propia barbería instalada en el hogar familiar.

Además de su trabajo con las tijeras y maquinas, el adolescente descubrió una faceta como influencer al empezar a grabar y subir videos logrando cosechar miles de reproducciones en plataformas.

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