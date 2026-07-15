16 de julio de 2026

Vacaciones de invierno | El Museo de Mar de Ajó abre sus puertas con una propuesta cultural, literaria y artística integrada

1 día atrás 0

De cara al receso invernal, el director del Museo y Archivo Histórico de Mar de Ajó, Diego Gambetta, detalló en Radio Noticias la agenda de actividades que se desarrollará en la institución. Durante las dos semanas de vacaciones, el museo funcionará como un espacio de encuentro para residentes y turistas, ofreciendo visitas guiadas por sus tradicionales salas dedicadas a los pioneros locales, el rincón de los naufragios y la sala de ciencias naturales con restos fósiles.

En paralelo, se organizará una feria del libro con ejemplares a muy bajo costo para fomentar la lectura, y se mantendrá una convocatoria abierta para que artistas de distintas disciplinas se acerquen a exponer y compartir su arte. Gambetta invitó a la comunidad a acercarse por las tardes a recorrer el patrimonio costero y compartir música, arte y mates.

Los detalles:

Compartir

Más historias

Selección y Malvinas

Pavka cruzó al Gobierno por la bandera de Malvinas que mostró la Selección tras eliminar a Inglaterra

1 minuto atrás 0
multi mda

Turismo y Producción | Vuelve la Fiesta del Alfajor Costero a Mar de Ajó durante las vacaciones de invierno

48 minutos atrás 0
bruno garcia

El cordobés Bruno García presentó «Vamo’ Argentina», el cuarteto viral para alentar a la Selección

16 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *