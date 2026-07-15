El cordobés Bruno García presentó «Vamo’ Argentina», el cuarteto viral para alentar a la Selección

En diálogo con Radio Noticias, el músico cordobés Bruno García contó cómo nació «Vamo Argentina», una propuesta cuartetera nacida para alentar a la Selección Nacional. García explicó que, al notar que la mayoría de las canciones virales del seleccionado eran cumbia, rock o reggaetón, decidió aportarle la impronta cordobesa del cuarteto a la hinchada.

Para armar el tema, utilizó la base de una de sus composiciones propias y le sumó una letra infaltable que homenajea a Messi, Maradona y las Malvinas. El videoclip, grabado de forma totalmente independiente y «a pulmón» en las calles de la ciudad de Córdoba ya logró una gran repercusión que incluyó difusión en canales de televisión nacionales.

El tema completo se encuentra disponible en su canal de YouTube («Brunito García CBA») y en redes sociales.

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