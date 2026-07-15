Conflicto laboral | Retención de tareas en la línea 502 por falta de pago de haberes

En diálogo con Radio Noticias, el representante de la UTA, Gustavo Escalante, confirmó una medida de fuerza consistente en la retención de tareas que afecta el servicio de colectivos de la línea 502 en el Partido de La Costa. El gremialista explicó que la medida, que paralizó el transporte a partir del mediodía tras una asamblea, se tomó debido a que los choferes solo percibieron el 25% de sus salarios correspondientes al mes de junio.

Escalante aclaró que el servicio de la primera mañana funcionó con normalidad para no perjudicar a los usuarios, pero ante la falta de respuestas y de un compromiso de pago por parte de la cooperativa de Las Toninas, se decidió avanzar con el reclamo. Asimismo, descartó de manera tajante cualquier vinculación entre el paro y el partido de la Selección Argentina de esa tarde.

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