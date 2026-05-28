28 de mayo de 2026

El Club de Ciencias del CIC de San Clemente impulsa proyectos de cuidado ambiental y potabilización del agua

33 minutos atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Ariel de Cicilia, profesor a cargo del Club de Ciencias del CIC de San Clemente, detalló las actividades que realizan con chicos y jóvenes enfocadas en la tecnología y la conciencia ecológica. El docente destacó que los participantes diseñaron y con materiales reciclados.

El principal objetivo de estas iniciativas es que las nuevas generaciones incorporen conocimientos para aplicarlos de manera directa y solucionar problemáticas ambientales de su propia comunidad.

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