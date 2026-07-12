Cultura e Identidad | Maridel Cano y los 16 años de la emblemática obra colectiva «Patria Mía»

En diálogo con Radio Noticias, la gestora cultural Maridel Cano rememoró con profunda emoción el 16° aniversario de la creación de «Patria Mía», una imponente bandera colectiva nacida en el año 2010 bajo el marco del Bicentenario de la Nación.

Ideada junto a Abel Acevedo, la obra se inició como una tela de 40 metros donde los ciudadanos plasmaban frases dedicadas al país, y terminó convirtiéndose en un símbolo federal de 200 metros de extensión con más de 6.000 mensajes de todas las provincias argentinas.

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