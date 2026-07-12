12 de julio de 2026

Cultura e Identidad | Maridel Cano y los 16 años de la emblemática obra colectiva «Patria Mía»

9 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la gestora cultural Maridel Cano rememoró con profunda emoción el 16° aniversario de la creación de «Patria Mía», una imponente bandera colectiva nacida en el año 2010 bajo el marco del Bicentenario de la Nación.

Ideada junto a Abel Acevedo, la obra se inició como una tela de 40 metros donde los ciudadanos plasmaban frases dedicadas al país, y terminó convirtiéndose en un símbolo federal de 200 metros de extensión con más de 6.000 mensajes de todas las provincias argentinas.

Dale play:

Compartir

Más historias

argent

Somos costeros. Somos Radio Noticias. Y seguimos creyendo

40 minutos atrás 0
ucr

La UCR bonaerense prepara un acto para el 8 de agosto y busca posicionarse como alternativa política

8 horas atrás 0
vamos Argentina

Argentina vuelve a jugar y el Partido de La Costa se prepara para otro sábado de Mundial, lluvia y cábalas

1 día atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *