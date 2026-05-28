El posteo del intendente de Dolores sobre la Fiesta de la Torta Argentina dejó elogios, orgullo y algunas críticas.

A veces los números dicen mucho. Pero los comentarios dicen todavía más.

La publicación que realizó el intendente de Dolores, Juan Pablo García, después de la Fiesta de la Torta Argentina parece mostrar justamente eso: el equilibrio entre la euforia de un evento que explotó de público y las primeras señales de los desafíos que aparecen cuando una fiesta deja de ser solamente local para transformarse en un fenómeno regional.

El mensaje oficial fue claro y estuvo cargado de datos:

más de 30 mil personas, 70 contingentes turísticos, ocupación hotelera completa y más de 295 millones de pesos en ventas dentro de Plaza Castelli.

A eso se sumó otro dato simbólico para la ciudad: las 37 productoras vendieron más de 5.100 kilos de Torta Argentina, superando los números de la edición anterior.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones, felicitaciones y comentarios de vecinos y turistas que pasaron el fin de semana en Dolores.

Y ahí es donde el posteo empieza a contar algo más interesante que los propios números.

El orgullo de una ciudad que encontró un evento propio

Muchos comentarios reflejan algo que Dolores viene construyendo desde hace años: sentido de pertenencia alrededor de una fiesta que ya parece haber encontrado identidad propia.

«Felicitaciones a los organizadores, estuvo todo hermoso»,

«Nos encantó, vamos a volver»,

«Qué lindo, fuimos parte».

Los mensajes se repiten y tienen un patrón común: gente que no solamente fue a comprar una torta o ver un show, sino a vivir una experiencia.

Incluso varios visitantes mencionaron haber pasado todo el fin de semana en la ciudad, combinando la fiesta con otros atractivos como las termas, hospedajes y gastronomía.

En tiempos donde muchas ciudades buscan desesperadamente “tener un evento”, Dolores parece haber logrado algo bastante más complejo: construir una excusa real para que la gente viaje.

Cuando el éxito también empieza a generar problemas

Pero entre los aplausos apareció un comentario que llamó especialmente la atención.

Una usuaria cuestionó la cantidad de personas que ingresaron a las Termas durante el fin de semana y habló de una experiencia desbordada por la cantidad de visitantes.

La crítica quedó casi perdida entre cientos de mensajes positivos, pero quizás termina mostrando uno de los temas más interesantes que deja esta edición:

qué pasa cuando un evento crece más rápido que algunos servicios.

Porque el éxito turístico tiene algo incómodo:

todos quieren llenos totales… hasta que llegan los llenos totales.

Más gente significa más consumo, más movimiento económico y más visibilidad.

Pero también:

más demanda sobre infraestructura

más presión sobre servicios

más exigencia para hoteles, gastronomía y espacios recreativos

Y ahí es donde muchas ciudades empiezan a descubrir que organizar una fiesta multitudinaria no es solamente contratar artistas o llenar una plaza.

La fiesta como motor económico

El propio posteo del intendente pone el foco en eso:

la fiesta como herramienta económica.

No habla solo de cultura o tradición.

Habla de ventas, turismo, ocupación hotelera y movimiento comercial.

Y probablemente ahí esté una de las claves del crecimiento del evento.

En un contexto donde el turismo tradicional atraviesa cambios y donde cada vez cuesta más sostener actividad fuera de temporada, las fiestas populares empiezan a funcionar como motores concretos para mover ciudades enteras durante algunos días.

Dolores parece haber entendido rápido esa lógica.

Lo que muestran los comentarios

Quizás lo más interesante del posteo no sea la cifra de visitantes ni los millones en ventas.

Lo más interesante es que los comentarios muestran algo bastante más valioso:

gente que sintió que valía la pena viajar hasta Dolores.

Y en tiempos donde muchas escapadas se piensan dos veces por el costo del combustible, el bolsillo o la incertidumbre económica, lograr eso no parece un dato menor.

Aunque también deja una advertencia silenciosa:

cuando una fiesta se vuelve grande de verdad, ya no alcanza solamente con convocar.

Después hay que estar preparado para sostener todo lo que viene atrás.

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