29 de mayo de 2026

Siete podios para el taekwondo costero en el Torneo Nacional Apertura

16 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Gabriel Krause, entrenador del seleccionado de taekwondo del Partido de La Costa, detalló el gran desempeño de la delegación local en el Torneo Nacional Apertura de taekwondo olímpico realizado en el CeNARD. El técnico destacó que, de los ocho competidores que viajaron, la delegación logró cosechar siete podios, compuestos por cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

Krause resaltó el nivel de los atletas de la región en un certamen que reunió a más de 600 participantes de 22 provincias, y ponderó la importancia de estos resultados para posicionar a los jóvenes en los primeros puestos del ranking nacional con vistas a los próximos selectivos.

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