Radio Noticias invita a los oyentes del Partido de La Costa a enviar mensajes de aliento para la Selección Argentina y compartirlos al aire.

Anoche volvió a pasar.

Durante noventa minutos, el reloj dejó de importar. Los problemas quedaron, por un rato, del otro lado de la puerta. En cada casa, en cada bar, en cada comercio, en cada remis y en cada rincón del Partido de La Costa hubo un mismo sentimiento: Argentina volvía a salir a la cancha y nosotros estábamos ahí, alentando.

La Scaloneta sigue avanzando en este Mundial de Estados Unidos. Lo hace con fútbol, con convicción y con ese espíritu de equipo que logró algo mucho más importante que ganar partidos: volvió a hacer que millones de argentinos crean que cuando un grupo tira para el mismo lado, los sueños colectivos también pueden hacerse realidad.

En Radio Noticias sentimos ese orgullo de una manera especial.

Hace cuatro años estuvimos junto a ustedes viviendo cada emoción del Mundial de Qatar. Y este año también. Nico Bron volvió a acompañar desde Estados Unidos toda la primera etapa del Mundial, llevando a nuestros oyentes el color, las historias y las emociones que se viven alrededor de la Selección.

Pero la verdad es que el Mundial no se juega solamente en una cancha.

También se juega acá.

En Santa Teresita, San Bernardo, Mar del Tuyú, San Clemente, Las Toninas, Mar de Ajó, Costa del Este, Lucila del Mar, Aguas Verdes… en cada localidad donde un vecino cuelga una bandera en la ventana, donde un comerciante prende el televisor para compartir el partido con sus clientes, donde una familia se reúne alrededor de una mesa para volver a ilusionarse.

Porque somos costeros.

Y sabemos que, aun en los momentos difíciles, siempre encontramos una manera de seguir adelante.

Tal vez por eso esta Selección emociona tanto.

Porque juega como muchos argentinos viven: con esfuerzo, con sacrificio, sin regalar nada y convencida de que el trabajo en equipo puede más que cualquier dificultad.

Es la misma convicción que alguna vez nos hizo abrazarnos por Malvinas, la que hizo que un país entero gritara los goles eternos de Diego Maradona y la que hoy vuelve a aparecer cada vez que esta camiseta celeste y blanca entra a una cancha.

Las épocas cambian.

Los protagonistas también.

Pero hay cosas que siguen intactas.

La bandera.

El abrazo.

La radio.

Y esa costumbre tan argentina de creer, incluso cuando parece difícil.

Por eso queremos que el próximo partido también tenga la voz de nuestros oyentes.

Queremos escuchar a los chicos, a los abuelos, a las familias, a los comerciantes, a los trabajadores, a quienes están en La Costa y también a quienes nos escuchan desde cualquier rincón del país.

Mandanos un audio, un saludo o un mensaje de aliento para la Selección al WhatsApp de Radio Noticias: 📲 2257-61-3275.

Los vamos a compartir al aire por la 105.7, porque creemos que una radio también puede ser una tribuna. Y porque estamos convencidos de que cada mensaje que sale desde nuestra comunidad lleva un pedacito del Partido de La Costa hasta donde esté jugando Argentina.

Nosotros ya elegimos de qué lado estamos.

Del lado de los que alientan.

Del lado de los que creen.

Del lado de los que nunca dejan de soñar.

Vamos, Argentina.

Porque todavía creemos. Y cuando un pueblo cree de verdad, siempre es capaz de escribir otra página de su historia. 🇦🇷

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