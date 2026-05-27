27 de mayo de 2026

Germán Kraus y Silvia Peyrou recorren La Costa con «Soy tu Ángel»

15 horas atrás 0

El productor teatral Hugo Álvarez Rey realizó en Radio Noticias un balance muy positivo tras la presentación de la comedia «Soy tu Ángel» en San Clemente.

El prodcutor destacó el gran desempeño en escena de los protagonistas Germán Kraus, Silvia Peyrou y Bianca, así como el fuerte acompañamiento del público local, que incluso colaboró prestando los muebles y elementos de utilería para la escenografía.

Asimismo, el productor anticipó que, tras disfrutar de unos días de descanso en el distrito, el elenco se presentará el sábado 20 y domingo 21 en Mar de Ajó y Mar del Tuyú en funciones destinadas a los centros de jubilados.

Los detalles:

Compartir

Más historias

kevin

Crimen de Kevin en Chascomús | Detuvieron al acusado de golpear al adolescente atado a la camilla

16 minutos atrás 0
santander

Alerta por el cierre de la sucursal del Banco Santander en Dolores

2 horas atrás 0
antonella pla

Orgullo de Nueva Atlantis | Antonella Pla se coronó campeona nacional de Beatmaking en Buenos Aires

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *