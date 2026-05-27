Germán Kraus y Silvia Peyrou recorren La Costa con «Soy tu Ángel»

El productor teatral Hugo Álvarez Rey realizó en Radio Noticias un balance muy positivo tras la presentación de la comedia «Soy tu Ángel» en San Clemente.

El prodcutor destacó el gran desempeño en escena de los protagonistas Germán Kraus, Silvia Peyrou y Bianca, así como el fuerte acompañamiento del público local, que incluso colaboró prestando los muebles y elementos de utilería para la escenografía.

Asimismo, el productor anticipó que, tras disfrutar de unos días de descanso en el distrito, el elenco se presentará el sábado 20 y domingo 21 en Mar de Ajó y Mar del Tuyú en funciones destinadas a los centros de jubilados.

Los detalles:

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