Tras una convocatoria sobre la hora, concejales de La Libertad Avanza realizaron un «Cabildo Abierto» en La Costa

En comunicación con Radio Noticias, la concejal del Partido de La Costa por La Libertad Avanza, Elizabeth Ferrin, brindó detalles sobre la actividad realizada en la tarde del feriado del 25 de mayo.

La edil explicó que el encuentro se dio en el marco de una directiva provincial que abarcó a los 135 municipios bonaerenses, reconociendo que la convocatoria local se lanzó de manera muy discreta y con escaso margen de tiempo. «Fue muy sobre la hora, el día anterior, a través de las redes sociales», admitió Ferrin.

Durante la actividad, que se extendió por espacio de dos horas frente a las puertas del Concejo Deliberante en un sector habitualmente poco transitado los días feriados, el bloque de concejales junto a un reducido grupo de asesores recibió de forma itinerante a algunos residentes que se acercaron al lugar.

Según detalló Ferrin, la fisonomía del encuentro sirvió para recepcionar reclamos puntuales de la comunidad, centrados principalmente en la preocupación por los hechos de inseguridad en el distrito, el estado de las calles, la falta de luminarias en la vía pública y el incremento en el costo del boleto del transporte de pasajeros.

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