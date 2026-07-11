Un veterinario del Partido de La Costa dejó su profesión en pausa, construyó una casa rodante y salió a recorrer la Argentina.

La historia comenzó a circular esta semana en un artículo de Infobae y rápidamente llamó la atención de muchos vecinos del Partido de La Costa. Es que el protagonista es un veterinario muy conocido en la región, que decidió poner en pausa su actividad profesional para cumplir un sueño: construir una casa rodante sobre un tráiler y salir a recorrer la Argentina junto a su pareja.

La publicación nacional reveló una decisión que tomó por sorpresa a muchos de sus clientes, amigos y conocidos, quienes se enteraron de la noticia a través del medio porteño y las redes sociales.

Un cambio de vida

Según contó el propio veterinario en la entrevista con Infobae, la idea venía madurando desde hacía tiempo. Junto a su compañera construyeron una cabaña rodante adaptada para viajar y comenzaron una nueva etapa sin una fecha prevista de regreso.

«Dejé mi profesión en pausa. No tengo fecha de regreso», resumió durante la entrevista, dejando en claro que no se trata de unas vacaciones sino de un cambio profundo en su forma de vivir.

La vivienda móvil fue diseñada para poder recorrer distintos puntos del país con autonomía, transportada por una camioneta 4×4, con la intención de combinar naturaleza, viajes y nuevas experiencias.

Una noticia que sorprendió en La Costa

En el Partido de La Costa, donde el profesional desarrolló buena parte de su actividad, la noticia generó sorpresa. Muchos vecinos conocieron la decisión recién a partir de la publicación de Infobae, ya que el viaje comenzó de manera muy reservada.

Quienes lo conocen destacan que siempre mostró un fuerte vínculo con la naturaleza y los animales, por lo que el proyecto aparece como una continuidad de ese estilo de vida, aunque con un cambio radical respecto de la rutina profesional que mantenía hasta ahora.

Una tendencia que crece

Especialistas en turismo y calidad de vida señalan que, después de la pandemia, aumentó el número de personas que eligen cambiar el ritmo de trabajo tradicional por experiencias vinculadas al viaje, el contacto con la naturaleza y modalidades de trabajo más flexibles.

Las casas rodantes, los motorhomes y los vehículos adaptados para largas travesías se convirtieron en una opción cada vez más elegida por quienes buscan recorrer el país sin itinerarios rígidos.

Mientras tanto, el veterinario costero continúa su recorrido por distintas provincias, sin un destino final definido y con una frase que resume el espíritu de esta nueva etapa: «No tengo fecha de regreso».

Fuente: Información publicada originalmente por Infobae, adaptada y contextualizada por Radio Noticias Web.

Compartir