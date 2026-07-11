La Selección Argentina vuelve a jugar el Mundial 2026 y el Partido de La Costa se prepara para vivir otra jornada de fútbol, reuniones y cábalas.

Mientras la lluvia marca el ritmo de este sábado invernal en el Partido de La Costa, hay una cita que promete volver a reunir a miles de vecinos frente al televisor. La Selección Argentina afronta un nuevo compromiso en el Mundial 2026, con la ilusión intacta de seguir avanzando en busca de otro título.

Como ocurrió durante toda la competencia, el movimiento en las calles cambiará de ritmo cuando el árbitro dé la orden de comenzar. Los bares que permanecen abiertos, los clubes, las sociedades de fomento y, sobre todo, las casas de familia volverán a ser escenario de reuniones donde el fútbol será la mejor excusa para compartir una tarde distinta.

En pleno invierno, cuando la actividad turística transita una etapa más tranquila, el Mundial logra algo que pocas cosas consiguen: llenar mesas, encender parrillas bajo techo, preparar el mate o el café y reunir generaciones alrededor de una misma pantalla.

El rival está en la cancha… y las cábalas también

Hay algo que nunca cambia cuando juega Argentina: las cábalas.

Está el que usa la misma camiseta desde el primer partido. El que no cambia de lugar en el sillón. El que prepara siempre el mismo menú. El que manda el mensaje de «vamos Argentina» al mismo grupo cinco minutos antes del inicio. Y el que jura que si alguien se levanta durante un ataque, el gol no llega.

No hay explicación científica, pero tampoco hay argentino dispuesto a romper una costumbre que viene funcionando.

Después de la Copa América, la Finalissima y el histórico Mundial de Qatar, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a generar una confianza que convive con esa tradición bien argentina de sufrir cada partido hasta el último minuto.

Un país que vuelve a detenerse

Durante noventa minutos, el reloj parece funcionar de otra manera. Baja el movimiento en las calles, disminuyen las consultas en los comercios y hasta las redes sociales cambian de tema. Todo gira alrededor de una pelota.

En el Partido de La Costa también se vive así. Los grupos de WhatsApp organizan las juntadas, algunos comercios preparan promociones para la ocasión y no faltan los bocinazos si llega un gol argentino.

Porque más allá del resultado, cada partido de la Selección vuelve a construir una de esas pocas escenas donde desaparecen, aunque sea por un rato, las diferencias de todos los días.

Y cuando el árbitro marque el final, volverán las conversaciones, los análisis y las discusiones futboleras. Pero hasta entonces, habrá un solo deseo compartido: que Argentina siga haciendo historia y que el próximo encuentro vuelva a encontrar a los costeros reunidos, alentando como si el Mundial se estuviera jugando a la vuelta de casa.

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