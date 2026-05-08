Abren las inscripciones para el curso de Manipulador de Alimentos en General Lavalle

La Municipalidad de General Lavalle, a través del Centro de Educación Agraria Nº 26, anunció la apertura de inscripciones para el curso de Manipulador de Alimentos. Esta capacitación es de carácter obligatorio para toda persona que trabaje en contacto con alimentos, según lo establece el Código Alimentario Argentino.

El curso se dictará bajo una modalidad 100% presencial en la sede de la ex Escuela Primaria Nº 2. Al completar los tres encuentros programados, los asistentes obtendrán el carnet oficial con validez legal, una herramienta fundamental tanto para emprendedores gastronómicos como para empleados del sector.

Cronograma de clases:

Viernes 15 de mayo – 13:30 horas.

– 13:30 horas. Viernes 22 de mayo – 13:30 horas.

– 13:30 horas. Viernes 29 de mayo – 13:30 horas.

Compartir