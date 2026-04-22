Homenaje al Papa Francisco en Luján | Kicillof llamó a «poner en práctica sus ideales»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, encabezaron una jornada de homenaje al Papa Francisco en el municipio de Luján. Durante el encuentro, que contó con la presencia del intendente Leonardo Boto y el Arzobispo Jorge Scheinig, las autoridades descubrieron un mural de mosaicos en el Centro Cultural “Ana de Matos” y participaron de una misa federal en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Kicillof subrayó la importancia de la obra de Francisco, señalando que «no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales». La jornada incluyó la muestra fotográfica “Francisco, servidor en Buenos Aires, servidor para el mundo”, del fotógrafo Enrique Cangas, la cual retrata la trayectoria de Jorge Bergoglio desde su labor como Arzobispo hasta sus años en el Vaticano. La exhibición permanecerá en Luján hasta el martes 28 de abril y luego continuará su recorrido itinerante por las Casas de la Provincia en todo el territorio bonaerense.

Compartir