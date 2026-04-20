Referentes docentes anticipan fuerte acatamiento al paro en La Costa pese a diferencias con la conducción oficial de SUTEBA.

La convocatoria a un nuevo paro docente impulsado por sectores disidentes del SUTEBA volverá a impactar en la actividad escolar de la provincia de Buenos Aires, con un alcance que se prevé dispar según cada distrito.

La medida es promovida por la agrupación Multicolor, opositora a la conducción oficial del gremio, y podría generar suspensión parcial de clases en distintas escuelas bonaerenses.

En ese contexto, Radio Noticias Web dialogó con el referente local Miguel Arena, quien sostuvo que la protesta tendrá fuerte repercusión en el distrito.

“En La Costa el acatamiento va a ser alto, más allá de que la conducción oficial de SUTEBA no lo quiera reconocer”, afirmó.

Interna sindical y alcance de la medida

El paro se enmarca en una disputa interna dentro del gremio docente, donde la Multicolor viene impulsando medidas de fuerza por reclamos salariales y condiciones laborales, en paralelo a la conducción oficial.

Según antecedentes de este tipo de convocatorias, el nivel de adhesión suele variar según la presencia territorial de cada sector sindical, lo que genera escenarios distintos entre municipios.

En el caso del Partido de La Costa, desde sectores vinculados a la oposición gremial anticipan una adhesión significativa que podría afectar el normal dictado de clases durante la jornada.

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