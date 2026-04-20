El ciclista de Mar de Ajó, Lucas Vilar, quedó entre los 10 mejores del mundo en la Copa Mundial de ciclismo de pista en Hong Kong.

El ciclista de Mar de Ajó, Lucas Oscar Vilar, logró meterse entre los diez mejores del mundo en la prueba de sprint durante la Copa Mundial de ciclismo de pista disputada en Hong Kong.

El resultado fue confirmado por el Centre Mondial du Cyclisme, que destacó el rendimiento del atleta argentino dentro de un escenario de alto nivel competitivo.

Según el informe oficial, Vilar “aseguró un Top 10 en el Sprint masculino, mostrando una progresión consistente y competitividad en un campo de alto nivel”, en una competencia que reunió a los principales especialistas del mundo.

Competencia de elite internacional

El evento contó con la participación de destacados ciclistas internacionales, entre ellos el trinitense Nicholas Paul, quien finalizó en el cuarto lugar tras alcanzar las semifinales.

En ese contexto, el desempeño del representante argentino se inscribe como un resultado relevante, no solo por la posición final sino también por su evolución dentro del circuito internacional.

Proyección deportiva

El Top 10 conseguido en Hong Kong representa un avance en la carrera de Vilar, que continúa sumando experiencia frente a los mejores exponentes del ciclismo de pista.

Desde el entorno del ciclismo internacional valoraron estos resultados como parte de un proceso de crecimiento deportivo, en el marco de las competencias organizadas por la Unión Ciclista Internacional.

Compartir