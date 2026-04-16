Cavallini exigió transparencia en La Costa y afirmó que «nadie oculta nada a nivel nacional» en medio de las causas de corrupción que impactan en el gobierno de Milei

En una entrevista con Radio Noticias, la referente de La Libertad Avanza en el Partido de La Costa y titular de la ANSES de Santa Teresita, Roxana Cavallini, se refirió a la situación política actual y a la necesidad de transparencia en la gestión municipal. Además, en el marco de las dificultades y denuncias que enfrenta su espacio a nivel nacional, Cavallini aseguró que, a diferencia de otros gobiernos, cuando algo no está bien en su fuerza «no se tarda dos días en enviarlo a la Justicia» y que «nadie oculta absolutamente nada».

Por otro lado, Cavallini denunció una falta de claridad histórica en la administración de los recursos locales, cuestionando el destino de los fondos en un distrito.

Además, salió al cruce de las versiones sobre el fin del Plan Remediar, calificando de «mentira» la interrupción del programa y atribuyendo estas versiones a una campaña de desinformación del oficialismo para tapar la crisis de la obra social provincial IOMA y los bajos salarios de los empleados municipales.

Cabe destacar que la exigencia de transparencia de la libertaria se da en contexto de los casos: Libra, ANDIS, Manuel Adorni, Créditos del Banco Nación, entre otros.

Dale play:

Compartir