Teatro en Mar de Ajó | Vuelve a escena «Los nuevos vecinos»

Regresa a las tablas locales una propuesta que invita a la risa y a la reflexión. En comunicación con Radio Noticias, el actor e integrante del elenco, Marcos Domínguez, anunció la función de «Los nuevos vecinos» para este sábado 18 de abril a las 20:30 horas en el Centro Cultural EMAI de Mar de Ajó.

La obra, escrita por Gastón Quiroga, es una sátira desopilante ambientada en la década del 90 que desnuda las miserias y excentricidades de una familia de la alta sociedad. Bajo la dirección de Paola Silveira, el elenco integrado por Jorgelina Brividoro, Verónica Sotelo y el propio Domínguez, propone un humor fuerte que busca que el espectador se lleve algo para pensar tras la función. Según destacó el actor, esta presentación funciona como una «función pre-gira», ya que la productora planea llevar la obra a distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires a partir de mayo.

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