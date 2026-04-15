El Dr. Claudio Cavadini renunció como médico de cabecera de PAMI tras 28 años de servicio | Los motivos

Luego de casi tres décadas de trabajo ininterrumpido para la obra social de los jubilados, el Dr. Claudio Cavadini presentó su renuncia como médico de cabecera en el Partido de La Costa. En diálogo con Radio Noticias, el profesional explicó que la decisión se precipitó tras un cambio abrupto en las condiciones de contratación y una incompatibilidad impuesta por el organismo. Cavadini, quien es jefe del servicio de Terapia Intensiva en el hospital local, detalló que PAMI le exigió optar entre su cargo municipal o su rol en la obra social, una exigencia que no existía desde que comenzó su labor en 1998.

El médico señaló que este escenario refleja una clara intención de «achique» por parte de la actual gestión nacional. Según denunció, no solo se están eliminando ítems históricos como la «ruralidad», sino que las nuevas condiciones económicas para los médicos prestadores son insostenibles, con pagos de apenas $2.100 por paciente capitado al mes. Para Cavadini, este endurecimiento de los requerimientos y el recorte en los haberes busca reducir drásticamente el personal dependiente de PAMI, poniendo en riesgo la continuidad de la atención primaria en el distrito.

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