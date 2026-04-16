Crisis en PAMI | Los médicos de cabecera denuncian un recorte del 50% en sus honorarios

La atención de los adultos mayores enfrenta un panorama crítico tras la implementación de la resolución 117/2026 de PAMI. En diálogo con Radio Noticias, el Dr. Marcelo Melgarejo explicó que la nueva normativa elimina el sistema de pago mixto (cápita más prestación) para dejar únicamente un pago fijo por paciente que calificó de «muy bajo», rondando los $2.100 por cápita. Esta medida implica una reducción drástica de más del 50% en los ingresos de los profesionales, quienes deben afrontar con ese monto los gastos de consultorio, secretaría, seguros y matrículas.

Melgarejo advirtió que este recorte atenta directamente contra el primer nivel de atención, que es el más importante para la prevención y el control de enfermedades crónicas. Al desincentivar a los médicos de cabecera, se corre el riesgo de que los pacientes queden sin atención primaria, lo que derivará en un agravamiento de sus cuadros y un posterior colapso del sistema de internación y alta complejidad, que resulta mucho más costoso para el Estado. Además, el profesional destacó que el sistema público de La Costa —que atiende a más de 2.500 afiliados— se ve seriamente perjudicado por la falta de giro de fondos nacionales y las demoras en los pagos, poniendo en riesgo la armonía de trabajo lograda en los últimos años.

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