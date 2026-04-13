La Provincia transfirió más de $13.000 millones a los municipios bonaerenses

En un contexto de marcada tensión financiera entre las jurisdicciones, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que el pasado viernes 10 de abril se hizo efectiva la transferencia de $13.010 millones destinados a los 135 municipios que integran el territorio bonaerense. Esta medida se da en cumplimiento estricto de la Ley N° 15.561, reafirmando el compromiso de la gestión provincial con la autonomía y el sostenimiento de las arcas locales.

Los recursos, que tienen carácter de no reintegrables y de libre disponibilidad, fueron distribuidos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Según explicaron desde la cartera de Hacienda, este desembolso está vinculado a la primera colocación de bonos realizada por la Provincia en el mercado local, una herramienta financiera clave para dotar de liquidez a las comunas en un año de alta incertidumbre económica.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que esta transferencia se produce en un «complejo escenario fiscal», caracterizado por el recorte de las transferencias no automáticas por parte del Gobierno Nacional y una pronunciada caída en la recaudación impositiva. «Aún en este contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los municipios para dar respuestas a los bonaerenses», señalaron fuentes oficiales.

Con esta inyección de fondos, las gestiones locales contarán con mayor previsibilidad para afrontar gastos corrientes y compromisos salariales en un primer semestre que se presenta desafiante para la administración pública en todos sus niveles.

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