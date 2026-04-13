La industria nacional no encuentra piso | La producción cayó un 8,7% en febrero y acumula ocho meses en baja

La producción industrial manufacturera en Argentina registró una caída interanual del 8,7% en febrero de 2026, según el último informe del INDEC. Además de la retracción anual, el sector mostró un retroceso del 4% respecto al mes de enero, consolidando una racha negativa de ocho meses consecutivos de merma productiva.

El impacto es casi generalizado: 14 de los 16 rubros industriales presentaron indicadores negativos. Los sectores más golpeados fueron:

Productos textiles: -33,2%

-33,2% Maquinaria y equipo: -29,4%

-29,4% Sector automotriz y autopartes: -24,6%

Otros rubros con caídas significativas incluyen la fabricación de prendas de vestir (-18,2%), caucho y plástico (-15,7%) y alimentos y bebidas (-6,9%). En contraste, solo dos sectores lograron números positivos: Refinación de petróleo (+19,7%) y Sustancias y productos químicos (+3,7%).

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