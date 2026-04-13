Mar de Ajó fue sede de «Navegando con Rumbo» | Una jornada clave para visibilizar el Parkinson

Con el objetivo de acercar herramientas de diagnóstico y contención a la región, se llevó a cabo en Mar de Ajó la jornada “Navegando con rumbo”, un espacio dedicado íntegramente a hablar sobre el Parkinson. En comunicación con Radio Noticias, Micaela Demarchis, referente de la Fundación Demarchis, destacó el éxito del encuentro que no solo incluyó disertaciones de especialistas, sino también talleres prácticos de evaluación del nivel cognitivo para los asistentes.

Uno de los anuncios más importantes tras el evento es el proyecto para implementar de manera regular estos test de evaluación cognitiva en el Partido de La Costa. Demarchis subrayó que el vínculo generado con profesionales de otras localidades permitirá traer al distrito estudios y tendencias en patologías que actualmente no están disponibles a nivel local. «La importancia de ayudarnos a ayudar es lo más importante», señaló, resaltando el trabajo conjunto con otras fundaciones y el apoyo de la prensa municipal para difundir estas acciones.

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